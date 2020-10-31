Домушник пробрался в квартиру таможенницы в Пушкине

Вчера, 30 октября, неизвестный посетил квартиру 35-летней женщины на Артиллерийской улице в Пушкине. Известно, что хозяйка занимает пост главного инспектора Северо-Западного таможенного управления.

По предварительным данным, пока хозяйка была на работе, визитер отжал москитную сетку на окне и проник в помещение. Вору приглянулись 30 тысяч рублей, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Квартира средствами охранной сигнализации не оборудована, видеонаблюдение отсутствует. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru писал, что домушнику приглянулись 830 тысяч рублей в Юкках. Внутрь он пробрался через окно, в помещении неизвестный провел несколько минут — прибывшие на вызов сотрудники частной охраны никого не нашли на участке.