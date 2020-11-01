В Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 137 человек, в Санкт-Петербурге — у 896. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 1 ноября.

За указанный период в России выявлено 18 665 новых случаев коронавируса (1 636 781), зафиксировано 245 летальных исхода (28 235). При этом полностью выздоровели 10 259 человека (1 225 673).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

«Красная» (первая) зона – Всеволожский, Приозерский, Выборгский и Гатчинский районы.

«Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Лужский, Тихвинский и Сланцевский районы.

«Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы и округ Сосновый Бор.

Ранее мы писали, что власти Ленобласти дополнительно выделили 5 млн руб для тестирования на COVID-19.