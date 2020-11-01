Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 1 ноября

Автор: Гузель Галимова
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В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 137 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 1 ноября.

Всего в регионе зафиксирован 11 588 зараженный, при этом полностью выздоровел 6 221 человек. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Волосовский район:
  • Волосово — 2;
  • Бегуницы — 1;
  • Торосово -1;
  • Большая Вруда — 1;
  • Глумицы — 1.
Волховский район:
  • Волхов — 3;
  • Новая Ладога — 3;
  • Бережки — 1.
Всеволожский район:
  • Мурино — 3;
  • Всеволожск — 7;
  • Кудрово — 5;
  • Новое Девяткино — 1;
  • Щеглово — 1;
  • Сертолово — 6;
  • Токсово — 1;
  • Бугры — 2;
  • Гарболово — 1;
  • пгт. им. Свердлова — 3;
  • Павлово — 1;
  • Манушкино — 1;
  • Мистолово — 1;
  • Коркино — 1;
  • СНТ Прогресс — 1.
Выборгский район:
  • Выборг — 4;
  • Каменногорск — 2;
  • Каменка — 3;
  • Ермилово — 1;
  • Бородинское — 1.
Гатчинский район:
  • Гатчина — 5;
  • Тайцы — 1;
  • Малое Верево — 2;
  • Елизаветино — 2;
  • Семрино — 1;
  • Мыза-Ивановка — 2;
  • массив Вопша — 1.
Кингисеппский район: 
  • Кингисепп — 6;
  • Гурлево — 1;
  • Вистино — 2.
Киришский район:
  • Кириши — 8.
Кировский район:
  • Шлиссельбург -2;
  • Приладожский — 1;
  • Назия — 2.
Лодейнопольский район:
  • Лодейное Поле — 3.
Ломоносовский район:
  • Аннино — 1;
  • Иннолово — 1;
  • Кипень — 1;
  • Шепелева — 1;
  • Узигонты — 1;
  • Глухово — 1.
Лужский район:
  • Луга — 1;
  • Пехенец — 1.
Приозерский район:
  • Приозерск — 6;
  • Саперное — 1;
  • Снегиревка -1;
  • Громово — 1;
  • Починок — 2;
  • Кривко — 1;
  • Сторожевое — 1.
Сланцевский район:
  • Сланцы — 5;
  • Старополье — 1.
Тихвинский район: 
  • Тихвин — 6.
Тосненский район:
  • Тосно — 7.
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