Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 1 ноября

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 137 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 1 ноября.
Всего в регионе зафиксирован 11 588 зараженный, при этом полностью выздоровел 6 221 человек. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Волосовский район:
- Волосово — 2;
- Бегуницы — 1;
- Торосово -1;
- Большая Вруда — 1;
- Глумицы — 1.
Волховский район:
- Волхов — 3;
- Новая Ладога — 3;
- Бережки — 1.
Всеволожский район:
- Мурино — 3;
- Всеволожск — 7;
- Кудрово — 5;
- Новое Девяткино — 1;
- Щеглово — 1;
- Сертолово — 6;
- Токсово — 1;
- Бугры — 2;
- Гарболово — 1;
- пгт. им. Свердлова — 3;
- Павлово — 1;
- Манушкино — 1;
- Мистолово — 1;
- Коркино — 1;
- СНТ Прогресс — 1.
Выборгский район:
- Выборг — 4;
- Каменногорск — 2;
- Каменка — 3;
- Ермилово — 1;
- Бородинское — 1.
Гатчинский район:
- Гатчина — 5;
- Тайцы — 1;
- Малое Верево — 2;
- Елизаветино — 2;
- Семрино — 1;
- Мыза-Ивановка — 2;
- массив Вопша — 1.
Кингисеппский район:
- Кингисепп — 6;
- Гурлево — 1;
- Вистино — 2.
Киришский район:
- Кириши — 8.
Кировский район:
- Шлиссельбург -2;
- Приладожский — 1;
- Назия — 2.
Лодейнопольский район:
- Лодейное Поле — 3.
Ломоносовский район:
- Аннино — 1;
- Иннолово — 1;
- Кипень — 1;
- Шепелева — 1;
- Узигонты — 1;
- Глухово — 1.
Лужский район:
- Луга — 1;
- Пехенец — 1.
Приозерский район:
- Приозерск — 6;
- Саперное — 1;
- Снегиревка -1;
- Громово — 1;
- Починок — 2;
- Кривко — 1;
- Сторожевое — 1.
Сланцевский район:
- Сланцы — 5;
- Старополье — 1.
Тихвинский район:
- Тихвин — 6.
Тосненский район:
- Тосно — 7.