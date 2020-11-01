Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 1 ноября

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 137 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 1 ноября.

Всего в регионе зафиксирован 11 588 зараженный, при этом полностью выздоровел 6 221 человек. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Волосовский район:

Волосово — 2;

Бегуницы — 1;

Торосово -1;

Большая Вруда — 1;

Глумицы — 1.

Волховский район:

Волхов — 3;

Новая Ладога — 3;

Бережки — 1.

Всеволожский район:

Мурино — 3;

Всеволожск — 7;

Кудрово — 5;

Новое Девяткино — 1;

Щеглово — 1;

Сертолово — 6;

Токсово — 1;

Бугры — 2;

Гарболово — 1;

пгт. им. Свердлова — 3;

Павлово — 1;

Манушкино — 1;

Мистолово — 1;

Коркино — 1;

СНТ Прогресс — 1.

Выборгский район:

Выборг — 4;

Каменногорск — 2;

Каменка — 3;

Ермилово — 1;

Бородинское — 1.

Гатчинский район:

Гатчина — 5;

Тайцы — 1;

Малое Верево — 2;

Елизаветино — 2;

Семрино — 1;

Мыза-Ивановка — 2;

массив Вопша — 1.

Кингисеппский район:

Кингисепп — 6;

Гурлево — 1;

Вистино — 2.

Киришский район:

Кириши — 8.

Кировский район:

Шлиссельбург -2;

Приладожский — 1;

Назия — 2.

Лодейнопольский район:

Лодейное Поле — 3.

Ломоносовский район:

Аннино — 1;

Иннолово — 1;

Кипень — 1;

Шепелева — 1;

Узигонты — 1;

Глухово — 1.

Лужский район:

Луга — 1;

Пехенец — 1.

Приозерский район:

Приозерск — 6;

Саперное — 1;

Снегиревка -1;

Громово — 1;

Починок — 2;

Кривко — 1;

Сторожевое — 1.

Сланцевский район:

Сланцы — 5;

Старополье — 1.

Тихвинский район:

Тихвин — 6.

Тосненский район: