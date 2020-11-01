Донорские дни будут организованы в 15 районах Ленобласти и будут проходить до конца месяца.

Центр крови Ленобласти опубликовал расписание донорских дней в ноябре. Более подробный список, где можно сдать кровь, опубликован в официальной группе центра в соцсети и на сайте учреждения. Там же можно ознакомится с информацией о самой процедуре.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти вводятся регулярные донорские субботы из-за «сложной ситуациии», связанной с коронавирусом. Из-за пандемии число доноров сильно сократилось, поскольку люди боятся заразиться коронавирусом в медицинском учреждении и не идут сдавать кровь.