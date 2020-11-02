У Рябово ищут 64-летнюю женщину с синим рюкзаком и красным ведром

Автор: Сергей Агутин
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Пенсионерка ушла из дома 1 ноября и заблудилась. При себе у нее был мобильный телефон. Она успела рассказать близким, что вышла на лесную вырубку, где нашла строительный вагончик.

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27.10.2020 238

Больше на связь женщина не выходила. Ее ищут в лесу между деревнями Мельница и Рябово спасатели из Тосно, «Экстремума» и «Лизы Алерт».

Пропавшая была одета в белую куртку, теплые зеленые брюки и резиновые сапоги. С собой имела синий рюкзак и красное ведро.

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