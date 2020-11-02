В полицию Всеволожского района 1 ноября около 20:00 сообщили о том, что рядом с железнодорожной станцией «Лаврики» в Мурино электропоезд сбил 44-летнего мужчину.

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Пострадавший пережил столкновение. Его госпитализировали в шоковом состоянии. Врачи диагностировали перелом таза и травму живота. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Из-за опьянения он не обратил внимания на приближающийся электропоезд.