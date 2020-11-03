Фото: неразорвавшиеся снаряды раскопали на строительстве моста в Киришах

О найденных на строительной площадке в Киришах двух неразорвавшихся снарядах времен Великой Отечественной войны стало известно 3 ноября.

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Снаряды имеют примерно метр в длину. Их извлекли из земли в районе будущего моста через реку Волхов. Вокруг возвели ограждение. Ожидается прибытие на место сотрудников экстренных служб и правоохранительных органов.

На процесс строительства моста обнаружение снарядов не повлияло. В безопасном отдалении от них ведутся работы. Также исключены действия, которые могут привести к детонации.

Фото: 47news.ru