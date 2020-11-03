Отдел экономического развития решил упорядочить проверки соблюдения санэпидмер в Сосновом Бору — в дальнейшем их будут проводить по графику.

В последнюю неделю октября сотрудники отдела экономического развития проверили, насколько хорошо в заведениях торговли и общепита в Сосновом Бору соблюдаются противоэпидемические меры. Всего службы посетили 42 таких заведения, пишет «Маяк».

В трех случаях владельцам вручили уведомления-предупреждения о несоблюдении требований — это было в тех заведениях, где сотрудникам не измеряли температуру перед выходом на работу, а продавцы работали без масок.

С 30 октября проверки вынужденно приостановили, поскольку в составе комиссии не было полицейских и специалистов Территориального отдела ФМБА. Тем не менее, проверки в скором времени возобновятся по настоятельному призыву главы города Михаила Воронкова — только теперь их будут проводить по специальному графику.