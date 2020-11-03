Следователи выясняют легальность услуг, оказываемых в частном хосписе в поселке Лисино-Корпус Тосненского района, где 3 ноября произошел пожар.

Следственный отдел по городу Тосно занялся выяснением обстоятельств возгорания в частном хосписе в поселке Лисино-Корпус.

Следователям предстоит выяснить, насколько легальными были оказываемые там услуги — в частности, соответствовали ли они требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Также следователи намерены установить, кто является владельцем данного хосписа. После инциденту дадут правовую оценку.

Как сообщалось ранее, во вторник, 3 ноября, в заведении вспыхнул пожар, в результате которого пострадали четыре человека. Огонь ликвидировали за час.