Фестиваль «Славянское кольцо» прошел в Волосово

В Ленинградской области уже в 20-й раз прошел фестиваль национальных культур «Славянское кольцо». В 2020 году в День народного единства центром проведения мероприятия стало Волосово.
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04.11.2020 56
Площадкой фестиваля национальных культур стала открытая сцена перед досуговым центром «Родник». А в фойе и вестибюле центра прошла выставка национальных костюмов.
В программе «Славянского кольца» были представлены удмуртский «Невский италмас», армянский «Hayastan dance studio», ансамбль «Славянский хит», а также ряд российских и областных коллективов.