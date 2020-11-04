Фестиваль «Славянское кольцо» прошел в Волосово

В Ленинградской области уже в 20-й раз прошел фестиваль национальных культур «Славянское кольцо». В 2020 году в День народного единства центром проведения мероприятия стало Волосово.

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Площадкой фестиваля национальных культур стала открытая сцена перед досуговым центром «Родник». А в фойе и вестибюле центра прошла выставка национальных костюмов.

В программе «Славянского кольца» были представлены удмуртский «Невский италмас», армянский «Hayastan dance studio», ансамбль «Славянский хит», а также ряд российских и областных коллективов.