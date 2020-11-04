Активисты #МыВместе собрались на фестиваль в Кингисеппе

Подростковые клубы Ленинградской области празднуют День народного единства на фестивале «Мы вместе», который проходит в 2020 году в Кингисеппе.

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В мероприятии приняли участие около 100 молодых людей со всего региона. Для жителей «красной» зоны фестиваль проводился в режиме онлайн.

В программе фестиваля запланированы встречи с известными активистами, а также образовательный блок, который для удобства был разделен на сессии для новичков, активистов и профессионалов.

Завершилось мероприятие квестом «Единая сеть Ленинградской области». Также запланирован концерт в формате «Лофт», ведущим которого станет Стас Море. Прямую трансляцию можно посмотреть в паблике «Доброволец.ЛО».