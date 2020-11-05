В гимназии города Сертолово открылся школьный музей «Честь и гордость Отечества»

В музейных залах городской гимназии представлена военная история страны: от Великой Отечественной войны до рассказа о современной Российской армии

Есть даже представлены личные вещи участников боевых действий, служивших и живших в Сертолово.

Инициаторами создания музея выступила общественная организация ветеранов МО «Сертолово», которая приняла участие в конкурсном отборе по предоставлению субсидии из бюджета Ленобласти.

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