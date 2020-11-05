Фото: грузовик «Леруа Мерлен» въехал в кладбищенский забор у Рахьи

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» 5 ноября сообщают: грузовик компании «Леруа Мерлен» попал в аварию на трассе «Санкт-Петербург – Морье».
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05.11.2020 24
На фото видно, что малотоннажный грузовик въехала в кладбищенскую ограду. В паблике указано, что это произошло у поселка Рахья во Всеволожском районе. Обстоятельства, при которых Газель выехала в кювет, неизвестны.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших не поступала.