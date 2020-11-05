В городе Сосновый Бор в Ленинградской области на полной скорости столкнулись два легковых автомобиля. О пострадавших не сообщается.

Вечером четверга, 5 ноября, в городе Сосновый Бор в Ленобласти произошла мощнейшая авария. Кадрами с места ЧП поделились очевидцы в группе «Мой Сосновый Бор» «ВКонтакте».

ДТП случилось около семи вечера на улице Ленинградской у дома № 62. Силой удара одну машину отбросило на газон, вторую развернуло на трассе. Оба автомобиля полностью раскрошены и смяты. На дороге образовалась пробка, движение затруднено. О пострадавших на данный момент ничего не известно. Выясняются обстоятельства случившегося.