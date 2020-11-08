Парк «Софиевка» передадут на баланс Всеволожского района

Во Всеволожске на кадастровый учет поставлен объект культурного наследия регионального значения «Усадьба «Софиевка» Г. Ф. Эбергардта – парк, XIX в», более известный как парк «Софиевка».

Фото: Александр Матвеев

Далее объект культурного наследия передадут в муниципальную собственность – на баланс Всеволожского района. Это позволит начать в нем проекты благоустройства, которые будут разработаны в 2021 году.

Ранее парк не имел владельца и государственной регистрации. Контроль за содержанием «Софиевки» будет производить Комитет по охране и реставрации памятников Ленинградской области.