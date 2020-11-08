Лжесотрудники банков украли 1,1 млн у пенсионеров в Ленобласти за сутки

В полицию Ленинградской области 7 ноября обратились пожилые жители Кингисеппского, Всеволожского, Тихвинского и Киришского районов. Их обокрали лжесотрудники банков.
Пострадавшие – 65-летняя жительница Ивангорода, 61-летняя жительница Всеволожска, 69-летняя жительница Шугозера и 63-летний житель Будогощи. Легенда мошенников, представлявшихся сотрудниками банков, – якобы зафиксированные попытки похитить деньги со счетов.
Пожилые люди раскрыли данные своих банковских карт и потеряли в общей сложности 1,1 млн рублей. При этом около 500 тысяч рублей украли у пенсионерки из Всеволожска.
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08.11.2020 101