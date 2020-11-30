Предпринимателей Ленобласти приглашают рассказать о своем успехе всей России

В Ленобласти стартовал прием заявок на региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех». Выберут и наградят победителей на финале — 17 декабря 2020 года

Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на сайте. Для участия в региональном этапе конкурса необходимо соблюсти несколько условий: осуществлять деятельность на территории 47 региона не менее шести месяцев, не иметь задолженности перед налоговыми органами и не находиться в стадии банкротства.

Конкурс проходит в семи номинациях:

— «Лучший молодёжный проект»

— «Лучший производственный проект»

— «Лучший сельскохозяйственный проект»

— «Лучший женский проект»

— «Лучший созидательный проект»

— «Лучший проект в сфере ЗОЖ»

— «Народный предприниматель»

Выберут и наградят победителей на финале, 17 декабря 2020 года – в день проведения Форума, посвященного Дню предпринимателя Ленобласти. В числе призов, которые получат победители, гаджеты Apple, бизнес-литература, обучение Mini MBA в Университете «Синергия», годовой доступ к digital-платформе Synergy.Online.

Национальная премия «Бизнес-Успех» — это всероссийский конкурс для предпринимателей, которые готовы заявить о своих проектах на государственном уровне. Региональный этап Премии проводится при поддержке Правительства Ленобласти и Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти.

Вам будет интересно Программы поддержки предпринимателей Ленобласти. Инструкция по применению от ivbg Вы хотите открыть свое дело? Или у вас уже есть бизнес, который буксует? Ivbg.ru разложил по пунктам, какую помощь могут... 31.10.2020 878

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Фонде поддержки предпринимательства Ленобласти проводятся программы обучения: «Как начать свое дело», «Стань предпринимателем», «Введение в предпринимательство», «Самозанятость — путь к личному успеху». Или, например, «Азбука предпринимателя» (программа Корпорации МСП): в состав этого тренинга включены теоретические и практические занятия, результатом которых станет ваш индивидуальный бизнес-план. Чтобы попасть на обучение, необходимо написать или позвонить в Фонд по телефону 8(812) 309-46-88 или в муниципальную организацию поддержки в вашем городе или районе.

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Узнайте больше о возможностях Фонда и поддержке в рамках национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.