Приходил в себя четыре дня: жителя Лесколово жестоко избили и ограбили в общежитии

В полицию Всеволожского района 11 ноября обратился 41-летний житель Лесколово. Еще 7 ноября его жестоко избили и ограбили в общежитии. После избиения она приходил в себя четыре дня.
В ночь с пятницы на субботу он отмечал окончание трудовой недели в компании малознакомых Александра и Сергея. Застолье с алкоголем переросло в ссору, которая закончилась дракой.
Александр и Сергей избили оппонента, заставили назвать реквизиты банковской карты и списали с нее около 9000 рублей. Пострадавший так плохо себя чувствовал, что не смог сразу сообщить в полицию.
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12.11.2020 346