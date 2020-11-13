Количество умерших от COVID-19 медиков в Петербурге выше официальных цифр – власти

Об этом сообщает piter.tv со ссылкой на главу Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрия Лисовца.

По состоянию на 13 ноября умершими от COVID-19 в городе признаны 38 медработников. Однако, по словам Дмитрия Лисовца, реальное количество погибших выше официальной цифры.

Точное число чиновник не уточнил, однако сообщил, что по каждому факту смерти нужно расследование специальной комиссии. По результатам таких расследований имена погибших становятся известны, а их семьи получают положенные выплаты.