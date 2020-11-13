С нового года в России поднимут минимальные цены на водку, коньяк и шампанское.

С нового года в России подорожают сразу несколько алкогольных напитков — водка, шампанское, коньяк. Об этом говорится в приказах Минфинах, опубликованных на официальном портале правовой информации.

Так, с 1 января 2021 года цена на полулитровую бутылку водки поднимется с 230 рублей до 243 рублей — то есть, на 5,7 %. Тот же объем коньяка подорожает чуть меньше, на 3 % — до 446 рублей против нынешних 433 рублей. Самое дешевое игристое вино в таре 0,75 литра также подорожает на 3 % — со 164 до 169 рублей.