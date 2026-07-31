Врачи Ленинградской областной клинической больницы провели десятичасовую пересадку печени пациенту с терминальной стадией цирроза. Заболевание у мужчины выявили в 2020 году после перенесенного коронавируса. Обследование показало первичный склерозирующий холангит, который привел к циррозу печени.

Спустя четыре года у пациента начались кровотечения из вен пищевода, асцит и нарушения свертываемости крови. Мужчину включили в лист ожидания на трансплантацию.

«Это был один из самых сложных случаев. Пациент поступил с терминальной стадией цирроза печени, но командная работа позволила провести пересадку печени и дать пациенту шанс на выздоровление», – рассказал заместитель главного врача ЛОКБ по хирургической помощи Константин Семенцов

После выписки функция печени полностью восстановилась. Через несколько месяцев врачи обнаружили сужение в зоне соединения желчных протоков донорской печени и кишечника.

Специалисты провели дренирование, баллонное расширение и установили эндопротез, восстановив отток желчи. В настоящее время мужчина вернулся к работе и занятиям спортом.