Антитела к COVID-19 нашли у 40 % жителей Петербурга

Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу лаборатории «Гемотест», в Санкт-Петербурге антитела к COVID-19 нашли у более чем 40% жителей.
За прошедшие сутки на наличие COVID-19 обследовали 40187 петербуржцев. Заболевание подтверждено у 1756 человек. С начала выполнения анализов (25 мая 2020 года) антитела найдены у 43% местных жителей.
В статистику заносятся только первичные пациенты. Повторные анализы не учитываются.
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13.11.2020 109