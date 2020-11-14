Антитела к COVID-19 нашли у 40 % жителей Петербурга

Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу лаборатории «Гемотест», в Санкт-Петербурге антитела к COVID-19 нашли у более чем 40% жителей.

За прошедшие сутки на наличие COVID-19 обследовали 40187 петербуржцев. Заболевание подтверждено у 1756 человек. С начала выполнения анализов (25 мая 2020 года) антитела найдены у 43% местных жителей.

В статистику заносятся только первичные пациенты. Повторные анализы не учитываются.