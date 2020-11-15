“Прямая линия” с Александром Дрозденко и новые зараженные: главное в Ленобласти за 15 ноября

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 15 ноября.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвержден у 183 человек. Общее число заболевших – 13 927 человек. Выздоровели – 7 708 человек. Более подробный список, где выявили новых зараженных, по ссылке.

“Прямая линия” с Александром Дрозденко

Александр Дрозденко 16 ноября в течение часа, с 16.00 до 17.00, будет отвечать на вопросы жителей Ленобласти. Для ответов также приглашены главы районных администраций, они будут находиться в режиме видеоконференции.

Военнослужащие установили имена 800 советских солдат и офицеров

Поисковики и военнослужащие ЗВО установили имена более 800 советских солдат и офицеров, покоившихся в братских захоронениях на территории Ленобласти. Работы проходили в рамках «Вахты памяти — 2020». На протяжении полугода саперы провели инженерную разведку более 20 тысяч квадратных метров.

Первый спектакль для людей с нарушением зрения

На сцене театра «На Литейном» впервые покажут спектакль для людей с нарушениями зрения. Тифлокомментатор будет подробно описывать предметы, действия и явления — все то, что происходит на сцене, а зрители с нарушениями зрения слушать его через наушники.

В Выборге восстановили 12 жилых объектов культурного наследия

Скоро ремонтно-восстановительные работы будут завершены еще в четырех жилых домах. В следующем 2021 году специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов начнут реставрацию еще 10 объектов.

Петербургский метрополитен отмечает 65-летие

15 ноября, ровно 65 лет назад, петербургский метрополитен принял первых пассажиров. В честь своего дня рождения метрополитен запустил тематический состав “Эпохи метро”. Для оформления вагонов использовались архивные фотографии и текст, составленные по историческим документам тексты и воспоминаниям ветеранов.

Школьницы из Ленобласти — в тройке лучших

Мария Фащевская из Центра образования “Кудрово” стала победительницей конкурса немецкого языка “Искусство речи”. Ольга Разина из гатчинской гимназии имени Ушинского заняла третье место. Поздравляем!