В Ленобласти выявили 183 новых случая COVID-19 на 15 ноября

Автор: Гузель Галимова
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По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти заболевших COVID-19 за все время – 13 927 человек. Выздоровели – 7 708 человек.

Волосовский район:
  • Волосово — 1;
  • Кикерино — 1;
  • Терпилицы — 1;
  • Зимитицы — 1;
  • Торосово — 2;
  • Курск — 1;
  • Гомонтово — 1;
  • Красные Череповицы — 1.
Волховский район:
  • Сясьстрой — 1;
  • Новая Ладога — 6.
Всеволожский район: 
  • Мурино — 3;
  • Всеволожск — 7;
  • Кудрово — 1;
  • Янино-1 — 5;
  • Новое Девяткино — 4;
  • Сертолово — 10;
  • пгт. им. Морозова — 2;
  • Романовка — 4;
  • Бугры — 2;
  • массив Белоостров, СНТ Серебряный ручей — 1;
  • Дубровка — 1;
  • Островки — 1;
  • Оранжерейка — 1;
  • Большие Пороги — 1.
Выборгский район:
  • Выборг — 11;
  • Первомайское — 3;
  • Рощино — 3;
  • Советский — 3;
  • Селезнево — 1;
  • Каменногорск — 2;
  • Гаврилово — 1;
  • Решетниково — 1;
  • Михалёво — 1.
Гатчинский район:
  • Гатчина — 9;
  • Тайцы — 2;
  • Покровская — 2;
  • Большие Колпаны — 1;
  • Дружная Горка — 2;
  • Корпиково — 1;
  • Вяхтелево — 1;
  • Черново — 1;
  • Торфяное — 1;
  • Лукаши — 1;
  • Зайцево — 1;
  • Межно — 1;
  • Руссолово — 1.
Кингисеппский район: 
  • Кингисепп — 4;
  • Алексеевка — 1.
Киришский район:
  • Кириши — 4.
Кировский район: 
  • Кировск — 1;
  • Шлиссельбург — 1;
  • Отрадное — 1;
  • Синявино — 2;
  • Назия — 1;
  • Мга — 1.
Лодейнопольский район:
  • Лодейное Поле — 2.
Ломоносовский район: 
  • Новоселье — 2;
  • Русско-Высоцкое — 5;
  • Аннино — 1;
  • Нижний Хутор — 1.
Лужский район: 
  • Луга — 3.
Подпорожский район: 
  • Подпорожье — 3;
  • Вознесенье — 1.
Приозерский район: 
  • Приозерск — 7;
  • Сосново — 1;
  • Саперное — 2;
  • Снегиревка — 1;
  • Плодовое — 1;
  • Ларионово — 1.
Тихвинский район: 
  • Тихвин — 7;
  • Шугозеро — 2;
  • Царыцино Озеро — 1;
  • Григино — 1;
  • Печнева — 1.
Тосненский район:
  • Глинка — 1;
  • Тосно — 5;
  • Никольское — 2;
  • Ульяновка — 1;
  • Федоровское — 3;
  • Форносово — 2;
  • Сельцо — 1.
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