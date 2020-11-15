В Ленобласти выявили 183 новых случая COVID-19 на 15 ноября

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти заболевших COVID-19 за все время – 13 927 человек. Выздоровели – 7 708 человек.

Волосовский район:

Волосово — 1;

Кикерино — 1;

Терпилицы — 1;

Зимитицы — 1;

Торосово — 2;

Курск — 1;

Гомонтово — 1;

Красные Череповицы — 1.

Волховский район:

Сясьстрой — 1;

Новая Ладога — 6.

Всеволожский район:

Мурино — 3;

Всеволожск — 7;

Кудрово — 1;

Янино-1 — 5;

Новое Девяткино — 4;

Сертолово — 10;

пгт. им. Морозова — 2;

Романовка — 4;

Бугры — 2;

массив Белоостров, СНТ Серебряный ручей — 1;

Дубровка — 1;

Островки — 1;

Оранжерейка — 1;

Большие Пороги — 1.

Выборгский район:

Выборг — 11;

Первомайское — 3;

Рощино — 3;

Советский — 3;

Селезнево — 1;

Каменногорск — 2;

Гаврилово — 1;

Решетниково — 1;

Михалёво — 1.

Гатчинский район:

Гатчина — 9;

Тайцы — 2;

Покровская — 2;

Большие Колпаны — 1;

Дружная Горка — 2;

Корпиково — 1;

Вяхтелево — 1;

Черново — 1;

Торфяное — 1;

Лукаши — 1;

Зайцево — 1;

Межно — 1;

Руссолово — 1.

Кингисеппский район:

Кингисепп — 4;

Алексеевка — 1.

Киришский район:

Кириши — 4.

Кировский район:

Кировск — 1;

Шлиссельбург — 1;

Отрадное — 1;

Синявино — 2;

Назия — 1;

Мга — 1.

Лодейнопольский район:

Лодейное Поле — 2.

Ломоносовский район:

Новоселье — 2;

Русско-Высоцкое — 5;

Аннино — 1;

Нижний Хутор — 1.

Лужский район:

Луга — 3.

Подпорожский район:

Подпорожье — 3;

Вознесенье — 1.

Приозерский район:

Приозерск — 7;

Сосново — 1;

Саперное — 2;

Снегиревка — 1;

Плодовое — 1;

Ларионово — 1.

Тихвинский район:

Тихвин — 7;

Шугозеро — 2;

Царыцино Озеро — 1;

Григино — 1;

Печнева — 1.

Тосненский район: