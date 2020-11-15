В Ленобласти выявили 183 новых случая COVID-19 на 15 ноября

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти заболевших COVID-19 за все время – 13 927 человек. Выздоровели – 7 708 человек.
Волосовский район:
- Волосово — 1;
- Кикерино — 1;
- Терпилицы — 1;
- Зимитицы — 1;
- Торосово — 2;
- Курск — 1;
- Гомонтово — 1;
- Красные Череповицы — 1.
Волховский район:
- Сясьстрой — 1;
- Новая Ладога — 6.
Всеволожский район:
- Мурино — 3;
- Всеволожск — 7;
- Кудрово — 1;
- Янино-1 — 5;
- Новое Девяткино — 4;
- Сертолово — 10;
- пгт. им. Морозова — 2;
- Романовка — 4;
- Бугры — 2;
- массив Белоостров, СНТ Серебряный ручей — 1;
- Дубровка — 1;
- Островки — 1;
- Оранжерейка — 1;
- Большие Пороги — 1.
Выборгский район:
- Выборг — 11;
- Первомайское — 3;
- Рощино — 3;
- Советский — 3;
- Селезнево — 1;
- Каменногорск — 2;
- Гаврилово — 1;
- Решетниково — 1;
- Михалёво — 1.
Гатчинский район:
- Гатчина — 9;
- Тайцы — 2;
- Покровская — 2;
- Большие Колпаны — 1;
- Дружная Горка — 2;
- Корпиково — 1;
- Вяхтелево — 1;
- Черново — 1;
- Торфяное — 1;
- Лукаши — 1;
- Зайцево — 1;
- Межно — 1;
- Руссолово — 1.
Кингисеппский район:
- Кингисепп — 4;
- Алексеевка — 1.
Киришский район:
- Кириши — 4.
Кировский район:
- Кировск — 1;
- Шлиссельбург — 1;
- Отрадное — 1;
- Синявино — 2;
- Назия — 1;
- Мга — 1.
Лодейнопольский район:
- Лодейное Поле — 2.
Ломоносовский район:
- Новоселье — 2;
- Русско-Высоцкое — 5;
- Аннино — 1;
- Нижний Хутор — 1.
Лужский район:
- Луга — 3.
Подпорожский район:
- Подпорожье — 3;
- Вознесенье — 1.
Приозерский район:
- Приозерск — 7;
- Сосново — 1;
- Саперное — 2;
- Снегиревка — 1;
- Плодовое — 1;
- Ларионово — 1.
Тихвинский район:
- Тихвин — 7;
- Шугозеро — 2;
- Царыцино Озеро — 1;
- Григино — 1;
- Печнева — 1.
Тосненский район:
- Глинка — 1;
- Тосно — 5;
- Никольское — 2;
- Ульяновка — 1;
- Федоровское — 3;
- Форносово — 2;
- Сельцо — 1.