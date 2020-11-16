В Петербурге выявили более двух тысяч новых случаев COVID-19

В Петербурге 16 ноября зафиксировали 2 039 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего в городе зафиксировано 83 743 зараженных, при этом полностью выздоровели 49 733 человек. Умерло — 4 551. В общей сложности за последние сутки в России выявили 22 778 случаев COVID-19. Общее число заболевших — 1 948 603.

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Напомним, в Петербурге с 16 ноября ввели новые коронавирусные ограничения. В частности, для горожан старше 65 и страдающих от хронических заболеваний возвращается режим самоизоляции, а работающих пенсионеров переводят на удаленку.