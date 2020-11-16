На сегодняшний день, 16 ноября, в медучреждениях Ленобласти всего находится 799 человек с внебольничной пневмонией и 698 — с подтвержденным коронавирусом.

За последние сутки госпитализированы 59 человек, при этом были выписаны — 20 человека. За минувшую неделю в стационары поступили 799 человек, выписаны – 502. Всего в Ленобласти развернуто 2 167 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией, заняты 1 497. Из 639 коек с аппаратами ИВЛ сейчас заняты только 61.

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За последние сутки в Ленобласти был зафиксирован 182 новых случая COVID-19. Общее число заболевших– 14 109 человек. Выздоровело – 7 872 человек.