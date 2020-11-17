В Петербурге за сутки выявили 2 130 новых случаев COVID-19

В Петербурге продолжает расти число заболевших коронавирусом. 17 ноября в городе зафиксировали 2 130 новых случаев коронавируса.

Всего в Петербурге зафиксировано 85 873 зараженных, при этом полностью выздоровели 50 831 человек. Умерло — 4 620. В общей сложности за последние сутки в России выявили 22 410 случаев COVID-19. Общее число заболевших — 1 971 013.

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Напомним, в Петербурге с 16 ноября ввели новые коронавирусные ограничения. В частности, для горожан старше 65 и страдающих от хронических заболеваний возвращается режим самоизоляции, а работающих пенсионеров переводят на удаленку.