Россия поставила новый антирекорд по числу смертей от коронавируса: за минувшие сутки от недуга скончались 442 пациента.

За последние сутки в России скончались 442 зараженных коронавирусом — такой показатель стал рекордом с начала пандемии. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил Telegram-канал оперштаба по контролю и борьбе с распространением инфекции.

За сутки в 85 регионах страны зафиксировали 22 410 новых случаев заражения. У 24,8 % из них болезнь протекала бессимптомно. При этом 22 055 пациентов благополучно справились с недугом и были выписаны из больниц — эта цифра также стала максимумом за все время пандемии.