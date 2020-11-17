Вирусолог Александр Бутенко рассказал, чем опасен сильный ветер во время коронавирусной пандемии.

В Санкт-Петербурге неуклонно растет число заболевших коронавирусом. Специалист по вирусологии Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко рассказал, что одной из причин подъема заболеваемости может быть сильный ветер, переносящий инфекцию. Об этом пишут «Невские Новости».

«Был проведен анализ влияния социальной дистанции. Если это безветренная погода и вы разговариваете на расстоянии полутора-двух метров, то это гарантирует безопасность. А если подул легкий ветерок и люди стоят на расстоянии двух метров? В этом случае кто-то накашлял, начихал, а ветер перенес все это в сторону двух-трех окружающих», — пояснил он.