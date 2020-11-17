В среду в Ленобласти ожидаются мокрый снег и гололедица

В среду, 18 ноября, в Ленобласти ожидается облачная погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Согласно сообщениям синоптиков, ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем. Днем — мокрый снег, переходящий в дождь. Местами гололед, налипание мокрого снега. Ветер южный, юго-западный умеренный, в большинстве районов порывы до сильного. Температура воздуха ночью -3…+2 гр., днем столбики термометров покажут +4…+9 гр., на востоке местами до +2 гр.

В Гидрометцентре рассказали, к какой зиме россиянам готовиться в этом году. По прогнозам синоптиков, она будет более холодной, чем годом ранее.