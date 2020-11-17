Четверть россиян считает, что доллар и евро превысят 100 рублей в начале 2021 года

Почти 27% россиян уверены, что в начале 2021 года евро и доллар преодолеют отметку 100 рублей.

При этом 48% считают, что курс доллара и евро останется на уровне пиковых значений этого года — в районе 80 и 95 рублей соответственно. Порядка 25% респондентов считают, что курс доллара снизится до 70 рублей, а евро – до 85. Об этом свидетельствуют данные опросы Rambler Group.

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По данным на 17 ноября, курс доллара составляет 76,25 руб., евро — 90,53.