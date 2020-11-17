В столичном аэропорту задержали пассажиров с 1,5 кг ювелирных украшений

Пулковские сотрудники таможни задержали троих граждан Китая, которые незаконно пытались перевезти через границу 1,5 кг золотых изделий.

Северно-Западное таможенное управление сообщило, что злоумышленники пытались перевезти ценности авиарейсом Санкт-Петербург – Шеньжень. Всего у задержанных обнаружили 293 украшений разных видов: серьги, кольца и браслеты. Все драгоценности выполнены из драгоценных металлов.

Общая стоимость украшений и решение о возбуждении уголовного или административного дела определят после таможенной экспертизы.