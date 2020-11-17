Добровольная пожарная команда приступила к работе в поселке Дубровка

Добровольцев прошли обучение на базе пожарных частей «ОГПС Всеволожского района» и сегодня, 17 ноября, приступили к работе

«Именно добровольцы зачастую первыми приезжают на пожары, что иногда является ключевым вопросом в локализации огня», — прокомментировал начальник ГКУ «Леноблпожспас» Алексей Акуленко.

В торжественной обстановке добровольцам вручили ключи от пожарного автомобиля. Помещение добровольцам предоставил ООО «Водоканал».

В Дубровское городское поселение входят 2 населенных пункта: поселок городского типа Дубровка, и поселок Пески. Общая численность населения около 8000 жителей.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в поселке Беседа построят парк Героев Пожарных.

Закладной камень на месте будущего парка открыт сегодня, 23 октября, под музыкальное сопровождение оркестра учащихся Беседского филиала Волосовской школы искусств им. Н.К. Рериха. Сам парк основан в честь 30-летия МЧС России и 10-летия ГКУ «Леноблпожспас» и будет создан уже в 2021 году.