Гражданин Египта задержан по подозрению в изнасиловании школьницы в Санкт-Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Египта, подозреваемого в изнасиловании 16-летней школьницы в отеле на Невском проспекте, сообщил источник в силовых структурах.

«Гражданин Египта задержан по подозрению в изнасиловании 16-летней школьницы в отеле на Невском проспекте в Санкт-Петербурге», — сказал собеседник.

Мужчина 37 лет прибыл в Санкт-Петербург в марте текущего года с частным визитом. По словам источника, он подозревается в изнасиловании девочки, которое произошло 7 ноября в отеле недалеко от площади Восстания.

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Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.