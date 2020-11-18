Деревне Заднево на 30 жителей угрожали терактом

В полицию Волховского района 17 ноября позвонил мужчина и сообщил, что в деревне Заднево готовится «террористический акт».
Звонивший был установлен – им оказался 72-летний житель Санкт-Петербурга. Пожилого мужчину задержали. В отношении задержанного составлен административный протокол о «мелком хулиганстве».
Заднево – деревня в Бережковском сельском поселении Волховского района Ленинградской области. В ней проживают около 30 человек.
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