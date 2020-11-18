Деревне Заднево на 30 жителей угрожали терактом

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В полицию Волховского района 17 ноября позвонил мужчина и сообщил, что в деревне Заднево готовится «террористический акт».

Заднево
Деревня Заднево. Фото: wikipedia.org

Звонивший был установлен – им оказался 72-летний житель Санкт-Петербурга. Пожилого мужчину задержали. В отношении задержанного составлен административный протокол о «мелком хулиганстве».

Заднево – деревня в Бережковском сельском поселении Волховского района Ленинградской области. В ней проживают около 30 человек.

Вам будет интересно
Деревне Заднево на 30 жителей угрожали терактом Санкт-Петербург, Ленинградская область, Заднево, Волховский район
Взрыв дома во Всеволожске оказался попыткой самоубийства – СМИ
Как сообщал ivbg.ru, на Христиновском проспекте во Всеволожске произошел взрыв. Пострадал один человек – 39-летний Андрей, во время взрыва находившийся...
09.11.2020 488
Автор