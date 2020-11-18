В Ленинградской области увеличили размер прожиточного минимума на 75 рублей.

В Ленинградской области увеличился прожиточный минимум. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Дрозденко.

Теперь прожиточный минимум на душу населения теперь составляет 11 212 рублей, для трудоспособных граждан достигает 12 151 рубль, для пенсионеров — 9 550 рублей, для детей — 10 790 рублей. В сравнении с первым кварталом текущего года размер выплаты увеличился, таким образом, на 75, 84, 55 и 72 рублей соответственно.