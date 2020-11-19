Подросток, развращавший в соцсетях 12-летнюю девочку, арестован в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

По информации пресс-службы судов Санкт-Петербурга, подростку который развращал 12-летнюю девочку, избрали меру пресечения, по которой он пробудет под домашним арестом до 9 января следующего года.

Отмечается, что парень получил от школьницы фотографии интимного характера, а после начал шантажировать жертву, угрожая распространять фото.

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16.10.2020 515
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