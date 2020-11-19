В ходе специального он-лайн «Урока цифры» ребята узнают смогут самостоятельно обучить нейросеть.

Дистанционный урок дифференцирован для учеников с 1 по 11 классы и состоит из видео лекции, профориентационного теста и онлайн-тренажера. Пройти обучение можно дистанционно с компьютера, смартфона или планшета.

Урок подготовлен Mail.ru Group совместно со школой математики и программирования «Алгоритмика» на основе технологий, применяемых в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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Как уже ранее писал ivbg.ru, на инвестиции в образование в 47 регионе предусмотрено 5 млрд рублей, из них 2,2 миллиарда пойдут на укрепление материально-технической базы, то есть на оснащение учреждений необходимым оборудованием. Этот показатель является рекордным за всю историю региона. При этом 2,7 млрд рублей планируется потратить на строительство новых школ.