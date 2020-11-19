Роскачество: дорогая и дешевая водка почти одинаковы

В 2020 году Роскачеством исследованы 23 марки водки от 14 производителей. Продукция проверена по 30 параметрам качества и безопасности.

Закупочная цена исследованных образцов – от 200 до 1554 рублей за бутылку 0,5 л. Вся продукция оказалась безопасной. Специалисты Роскачества утверждают, что качество водки кардинально не зависит от ее цены.

Все товары соответствуют требованиям ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».