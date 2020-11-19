Завершена реставрация звонницы Богородичного Успенского монастыря в Тихвине

Автор: Сергей Агутин
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Реставрация началась в апреле 2020 года. Стоимость проекта – более 15 миллионов рублей. Средства выделены из бюджета Ленинградской области.

реставрация звонницы
Фото: wikipedia.org

Монастырь построен в 1600 году. Тихвинская звонница похожа на крепостную башню с окнами-бойницами и узкими ходами в толще каменной стены. За 420 лет колокольню много ремонтировали и перестраивали.

В ходе проведенных работы были восстановлены фасад, крыльцо и кровля колокольни, отремонтированы площадка для звонарей, оконные и дверные проемы, интерьеры внутренних помещений. Общий облик памятника сохранен с исторической точки зрения.

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19.11.2020 108
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