Завершена реставрация звонницы Богородичного Успенского монастыря в Тихвине

Реставрация началась в апреле 2020 года. Стоимость проекта – более 15 миллионов рублей. Средства выделены из бюджета Ленинградской области.

Монастырь построен в 1600 году. Тихвинская звонница похожа на крепостную башню с окнами-бойницами и узкими ходами в толще каменной стены. За 420 лет колокольню много ремонтировали и перестраивали.

В ходе проведенных работы были восстановлены фасад, крыльцо и кровля колокольни, отремонтированы площадка для звонарей, оконные и дверные проемы, интерьеры внутренних помещений. Общий облик памятника сохранен с исторической точки зрения.