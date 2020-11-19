В Ленобласти появится около 40 000 новых рабочих мест

Об этом 19 ноября сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время открытия пресс-клуба, посвященного ситуации на рынке труда.

«Наш регион уверенно входил в тройку лучших субъектов РФ по минимальному уровню безработицы», – сообщил Александр Дрозденко

Несмотря на то, что COVID-19 внес коррективы в областной рынок труда, по оценке главы региона почти все отрасли на текущий момент восстановлены.

«Все работает в штатном режиме. Более того, мы прогнозируем увеличение спроса на рабочую силу в связи с большими стройками, которые будут реализовываться в регионе в ближайшие годы», – рассказал Александр Дрозденко

По словам губернатора, область в течение последующих пяти лет станет «большой Всероссийской стройкой» в портовой, энергетической и некоторых других сферах. По предварительным оценкам, это создаст около 40 тысяч новых рабочих мест.