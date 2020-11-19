В Выборге появились 13 дополнительных камер видеонаблюдения

Городское пространство Выборга становится безопаснее. В муниципалитете установили дополнительное оборудования для наблюдения за городскими объектами.

Так, в 2020 году камеры были установлены в сквере Победы, на Набережной 40-летия ВЛКСМ и Ленинградского проспекта, а также на Кривоносовой улице. А на выходе из парка Ленина был оборудован пункт связи с отделением полиции.

Анатолий Смольянинов, директор муниципального учреждения «Городской информационный центр», отметил высокое качество устанавливаемого оборудования – камеры снимают в хорошем разрешении, что дает высокое качество изображения.

В Выборге данная программа реализуется с 2008 года. За время существования проекта в городе было установлено 120 камер.