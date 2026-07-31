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Сотрудника изолятора в Петербурге подозревают в передаче запрещенных предметов арестантам

Региональный главк МВД проводит служебную проверку.

В Петербурге сотрудника изолятора временного содержания подозревают в превышении должностных полномочий. Предварительно, должностное лицо за плату передавал арестантам запрещенные предметы. Об этом 31 июля передает региональный главк МВД России.

«Сотрудник, действуя из корыстных побуждений, по просьбе одного из следственно-арестованных организовал передачу запрещённых для содержащихся лиц предметов», — указано в сообщении.

Руководство главка начало служебную проверку. Если вину сотрудника докажут, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет ответственность в соответствии с законодательством, добавили в ведомстве.

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Петербург превышение должностных полномочий
Новости Социум

Россиянам назвали неочевидные факторы развития рака легких

Эксперт рассказал, какие заболевания и привычки могут привести к тяжелому диагнозу.

Рак легкого остается одним из самых опасных онкологических заболеваний в мире, занимая первое место по уровню смертности. При этом существуют неочевидные факторы, которые провоцируют тяжелый недуг. Как рассказал кандидат медицинских наук Сергей Солодников в беседе с «Газетой.ru», к таковым относят, например, сахарный диабет. 

Ежегодно в России фиксируется около 60 тысяч новых диагнозов, при этом подавляющее большинство пациентов — мужчины. К факторам риска специалист также относит избыточный вес, малоподвижный образ жизни, плохую экологию и наследственную предрасположенность.

При этом курение остается основной причиной развития рака легких. Главная проблема заключается в поздней диагностике. Более 70% случаев выявляются на терминальных стадиях. Причем заболевание долго протекает бессимптомно из-за отсутствия болевых рецепторов в легочной ткани. 

Обычно первым проявлением заболевания являются одышка или сухой кашель — пациенты часто принимают симптомы за обычную простуду.

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Фото на миниатюре: magnific

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онкология рак

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