Эксперт рассказал, какие заболевания и привычки могут привести к тяжелому диагнозу.

Рак легкого остается одним из самых опасных онкологических заболеваний в мире, занимая первое место по уровню смертности. При этом существуют неочевидные факторы, которые провоцируют тяжелый недуг. Как рассказал кандидат медицинских наук Сергей Солодников в беседе с «Газетой.ru», к таковым относят, например, сахарный диабет.

Ежегодно в России фиксируется около 60 тысяч новых диагнозов, при этом подавляющее большинство пациентов — мужчины. К факторам риска специалист также относит избыточный вес, малоподвижный образ жизни, плохую экологию и наследственную предрасположенность.

При этом курение остается основной причиной развития рака легких. Главная проблема заключается в поздней диагностике. Более 70% случаев выявляются на терминальных стадиях. Причем заболевание долго протекает бессимптомно из-за отсутствия болевых рецепторов в легочной ткани.

Обычно первым проявлением заболевания являются одышка или сухой кашель — пациенты часто принимают симптомы за обычную простуду.

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