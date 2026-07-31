Региональный главк МВД проводит служебную проверку.
В Петербурге сотрудника изолятора временного содержания подозревают в превышении должностных полномочий. Предварительно, должностное лицо за плату передавал арестантам запрещенные предметы. Об этом 31 июля передает региональный главк МВД России.
«Сотрудник, действуя из корыстных побуждений, по просьбе одного из следственно-арестованных организовал передачу запрещённых для содержащихся лиц предметов», — указано в сообщении.
Руководство главка начало служебную проверку. Если вину сотрудника докажут, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет ответственность в соответствии с законодательством, добавили в ведомстве.