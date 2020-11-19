Нужна поддержка: лакомства из Ленобласти претендуют на звание лучших «Вкусов России»

Для этого необходимо отдать свой голос за волосовский картофель, выборгский крендель, воейковские сиропы, ивангородскую миногу, копорский чай и ладожские сухари в народном голосовании на первом национальном конкурсе гастрономических брендов «Вкусы России».

Проголосовать за ленинградские продукты можно на сайте конкурса до 2 декабря. Набравший большее количеств голосов продукт, станет гастрономическим символом страны. Победитель получит возможность воспользоваться поддержкой на увеличение спроса и продаж. У нас есть возможность поддержать один из своих брендов и вывести его в лидеры России.

Результаты работы жюри и народного голосования будут объявлены к 20 декабря.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, «Выборгский крендель» и «Ивангородская минога» стали первыми зарегистрированными брендами из Ленобласти. НМПТ это закрепление название продукта, связанное с его территориальным происхождением, за конкретным товарным знаком. Региональный бренд может повысить туристическую привлекательность определенного места, ведь зарегистрированный в реестре товар больше нигде не производится.