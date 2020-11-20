В Санкт-Петербурге на пешеходном переходе сбили девушку-подростка – видео

Пострадавшую госпитализировали с травмой бедра.
Источник видео: 78.ru
По информации пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу, дорожное происшествие случилось вечером 19 ноября по Дибуновской улице. Водитель белого кроссовера марки Nissan сбил на пешеходном переходе девушку-подростка.
В результате ДТП пешехода 2004 года рождения отправили в больницу с травмой бедра.
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По факту ДТП будет проведена проверка.