Порядка 15 тыс сотрудников больниц в Санкт-Петербурге заразились COVID-19 с начала пандемии

Порядка 15 тысяч сотрудников медицинских организаций заразились коронавирусом с начала пандемии в Санкт-Петербурге, из них порядка 13 тысяч — медицинские работники, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Переболело и продолжает болеть 15 тысяч работников медицинских организаций… Из них медицинских работников порядка 13 тысяч, большая часть уже выздоровела. Более 9 тысяч медработников уже получили компенсационные выплаты вследствие заболевания. Сейчас темп (заболеваемости медиков), конечно, снизился по сравнению с тем, что мы переживали в первые месяцы. Но все равно заболевают достаточно часто», — сказал он в эфире телеканала «78».

Лисовец отметил, что в настоящее время в медицинских учреждениях в Санкт-Петербурге нет вспышек коронавируса. По его словам, все больницы города обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Он напомнил, что к настоящему времени официально признаны умершими от COVID-19 в Санкт-Петербурге 38 медработников.

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