Сотрудники скорой помощи Санкт-Петербурга подали в суд из-за отказа в выплате по COVID-19

Шесть работников городской станции скорой помощи Санкт-Петербурга подали административный иск в суд к администрации Кировского района, попросив признать недействительным отказ в выплате по COVID-19, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

«Административные истцы просят суд решения района об отказе в выплате отменить и обязать ответчика принять решения о выплате в случае заражения коронавирусом», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов. Отмечается, что иск зарегистрирован в суде.

В администрации Кировского района отказали работникам скорой в единовременной выплате, назначаемой медицинским работникам, пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам с COVID-19. По данным суда, отказ был обоснован тем, что инфицирование истцов произошло при обстоятельствах, не связанных с непосредственным оказанием помощи пациентам. Фельдшеры и медицинские сестры утверждают, что они пострадали именно вследствие оказания помощи пациентам с COVID-19.

Ранее сообщалось, что Куйбышевский районный суд зарегистрировал коллективный административный иск девяти работников городской станции скорой медицинской помощи о невыплате им компенсации по заражению COVID-19 на работе. Еще два аналогичных заявления поступили в Московский районный суд.

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Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременной выплате медицинским работникам, которые заразились коронавирусом вследствие оказания помощи пациентам. В случае заражения медицинского работника предоставляется единовременная выплата в 300 тысяч рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тысяч рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в 1 миллион рублей.