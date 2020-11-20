В Кудрово у директора фирмы угнали Volkswagen Touareg за 1,3 млн рублей

В полицию Всеволожского района 19 ноября обратился 59-летний директор петербургской строительной компании.
В Кудрово у него угнали черный Volkswagen Touareg 2012 года выпуска. Автомобиль был припаркован у одного из домов на улице Центральной. У вора было трое суток на кражу иномарки.
Ущерб автовладельца составил 1,3 млн рублей. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
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20.11.2020 183