Служебная собака выследила чеченцев, напавших на молодого петербуржца

В полицию Калининского района 19 ноября обратился 18-летний житель Санкт-Петербурга. Около школы на Антоновской улице его ограбили неизвестные, представившиеся полицейскими.
Двое мужчин подошли к нему, представились сотрудниками уголовного розыска и с помощью угроз и отобрали у испуганного петербуржца 15 тысяч рублей. Злоумышленников выследила служебная собака по кличке Зорро.
Она довела полицейских до квартиры на Замшиной улице. По подозрению в нападении на молодого человека задержаны двое жителей Чеченской республики в возрасте 23 и 24 лет.
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20.11.2020 93