Дорожные службы Ленобласти активно готовятся к надвигающемуся снегопаду: на дорогах уже работает порядка 300 единиц техники.

Ленинградская область готовится к приближающемуся снегопаду: по прогнозам синоптиков, он начнется вечером пятницы, 20 ноября. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Сейчас в Санкт-Петербурге нет ни намека не осадки, однако некоторые районы Ленобласти уже замело метелью — так, снег вовсю пошел в Приозерском районе. На региональных трассах уже работает около 300 единиц спецтехники.